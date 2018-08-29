ЦСКА продлил контракт с Акинфеевым

Игорь Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до 2022 года

Вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев продлил контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано до 2022 года.