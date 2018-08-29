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ЦСКА продлил контракт с Акинфеевым
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Игорь Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до 2022 года
ТАСС
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ещё 27
4 часа назад
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Фото:
ТАСС
Вратарь сборной России по футболу
Игорь Акинфеев
продлил контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Новое соглашение рассчитано до 2022 года.
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