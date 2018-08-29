Роналду попросить «Ювентус» купить защитника «Реала»

По информации Don Balon, нападающий надеется, что Марсело перейдет в туринский клуб из-за разногласия с главным тренером "сливочных" Хуленом Лопетеги. Трансфер оценивается Роналду и его агентом примерно в €50 млн Переход мог был быть осуществлен этим летом, но "Ювентус" не смог нарушить правила финансового fair play. При этом отмечается, что президент мадридского клуба Флорентино Перес не намерен расставаться с защитником.

Марсело выступает за "Реал" с 2007 года.

Ранее сообщалось, что "Реал" может отпустить Марсело в "Ювентус" в 2019 году за €45 млн