Роналду попросить «Ювентус» купить защитника «Реала» 

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду попросил руководство команды осуществить трансфер защитника мадридского "Реала" Марсело, передает "Советский спорт".
По информации Don Balon, нападающий надеется, что Марсело перейдет в туринский клуб из-за разногласия с главным тренером "сливочных" Хуленом Лопетеги. Трансфер оценивается Роналду и его агентом примерно в €50 млн Переход мог был быть осуществлен этим летом, но "Ювентус" не смог нарушить правила финансового fair play. При этом отмечается, что президент мадридского клуба Флорентино Перес не намерен расставаться с защитником.
Марсело выступает за "Реал" с 2007 года.
Ранее сообщалось, что "Реал" может отпустить Марсело в "Ювентус" в 2019 году за €45 млн