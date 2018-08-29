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Роналду попросить «Ювентус» купить защитника «Реала»
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Роналду попросить «Ювентус» купить защитника «Реала» 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду попросил руководство команды осуществить трансфер защитника мадридского "Реала" Марсело, передает "Советский спорт".
По информации Don Balon, нападающий надеется, что Марсело перейдет в туринский клуб из-за разногласия с главным тренером "сливочных" Хуленом Лопетеги. Трансфер оценивается Роналду и его агентом примерно в €50 млн  Переход мог был быть осуществлен этим летом, но "Ювентус" не смог нарушить правила финансового fair play. При этом отмечается, что президент мадридского клуба Флорентино Перес не намерен расставаться с защитником.
Марсело выступает за "Реал" с 2007 года.
Ранее сообщалось, что "Реал" может отпустить Марсело в "Ювентус" в 2019 году за €45 млн
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