Болельщики определили лучшего игрока пятого тура РФПЛ

Дзюба признан лучшим футболистом пятого тура Российской премьер-лиги

РПЛ проводит в соцсети "Вконтакте" голосование по выбору лучшего футболиста тура совместно с телеканалами "Матч ТВ" и "Матч Премьер".

За Дзюбу проголосовало 48,69% опрошенных или 14 654 пользователя. Второе место в голосовании занял вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев (20,93%), третье — полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес (11,38%).

Дзюба четвертый раз в сезоне стал лучшим игроком тура РПЛ. Ранее он признавался лучшим в первом, третьем и четвертом турах. Во втором туре зрители проголосовали за другого игрока "Зенита" — полузащитника Олега Шатова

В пятом туре РПЛ "Зенит" в гостях победил "Уфу" со счетом 2:0. Дзюба забил второй гол на 11-й минуте встречи. Санкт-петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице.