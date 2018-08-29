Ещё
Болельщики определили лучшего игрока пятого тура РФПЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дзюба признан лучшим футболистом пятого тура Российской премьер-лиги 

ТАСС + ещё 5 4 часа назад
Фото: ТАСС
Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба признан лучшим игроком пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщила пресс-служба телеканала "Матч ТВ".
РПЛ проводит в соцсети "Вконтакте" голосование по выбору лучшего футболиста тура совместно с телеканалами "Матч ТВ" и "Матч Премьер".
За Дзюбу проголосовало 48,69% опрошенных или 14 654 пользователя. Второе место в голосовании занял вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев (20,93%), третье — полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес (11,38%).
Дзюба четвертый раз в сезоне стал лучшим игроком тура РПЛ. Ранее он признавался лучшим в первом, третьем и четвертом турах. Во втором туре зрители проголосовали за другого игрока "Зенита" — полузащитника Олега Шатова.
В пятом туре РПЛ "Зенит" в гостях победил "Уфу" со счетом 2:0. Дзюба забил второй гол на 11-й минуте встречи. Санкт-петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице.
ТАСС: последние новости
СМИ: футболист "Вильярреала" Руис может перейти в "Зенит" Футболист "Удинезе" Мандрагора дисквалифицирован на один матч за богохульство Чанов: Акинфеев продлил контракт с ЦСКА, поскольку ему комфортно в клубе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Липницкой36
Допинг едва не убил чемпиона Олимпиады2
«С такими бедрами она нам не нужна»7
Жена Погребняка поразила неожиданным решением31
«Всё серое, всё плохо»: Ефимова о России430
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
06:47
Почему Домрачева уехала из России
Биатлон
06:01
«Нужно уходить»: почему покидают Тутберидзе
Фигурное катание
00:58
Жена Погребняка поразила неожиданным решением
Футбол
00:44
«С такими бедрами она нам не нужна»
Биатлон
02:15
Черчесов объяснился за отсутствие Смолова в сборной
Футбол
00:08
Смолов пошутил над своим провалом на ЧМ-2018
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение