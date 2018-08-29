Ещё
Семак: ответный матч с «Мольде» будет самым сложным
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Семак: ответный матч с «Мольде» будет самым сложным 

Вести.Ru + ещё 11 6 часов назад
Фото: Вести.Ru
Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с норвежским "Мольде". Напомним, первая встреча закончилась победой российской команды со счетом 3:1​​​.
"Это будет самый тяжелый и сложный шаг, — заявил Семак, которого цитирует пресс-служба сине-бело-голубых. — Мы понимаем силу соперника, играем в гостях, а дома нам всегда проще, и там мы действуем лучше, чем на выезде.
Кроме того, наставник "Зенита" отметил, что счет 3:1 не является комфортным заделом перед ответной игрой.
"И в первом матче нам было нелегко, и во втором тоже не будет. 3:1 — не тот результат, который позволяет себя чувствовать комфортно в ответной встрече, — добавил Семак. — Это не такой большой задел в играх не выбывание".
Ответный матч плей-офф Лиги Европы пройдет 30 августа в Норвегии. Победитель противостояния попадет в групповой этап турнира.
Вести.Ru: последние новости
Защитник "Спартака" Кутепов перенесет операцию из-за проблем с грыжей "Реал", "Севилья" и "Селтик" спорят за нападающего "Лиона" Игорь Акинфеев останется игроком ЦСКА до лета 2022 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Липницкой36
Жена Погребняка поразила неожиданным решением31
«С такими бедрами она нам не нужна»7
«Всё серое, всё плохо»: Ефимова о России430
Допинг едва не убил чемпиона Олимпиады2
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
06:47
Почему Домрачева уехала из России
Биатлон
06:01
«Нужно уходить»: почему покидают Тутберидзе
Фигурное катание
00:58
Жена Погребняка поразила неожиданным решением
Футбол
00:44
«С такими бедрами она нам не нужна»
Биатлон
02:15
Черчесов объяснился за отсутствие Смолова в сборной
Футбол
00:08
Смолов пошутил над своим провалом на ЧМ-2018
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение