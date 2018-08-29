«Твоя мать еще в стране»: Салаху угрожают за критику России

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах подвергся угрозам со стороны Федерации футбола Египта (ФФЕ). Член совета директоров ФФЕ даже намекнул на то, что матери игрока, проживающей в Египте, может не поздоровиться из-за громких высказываний сына. Ранее 26-летний форвард раскритиковал национальную футбольную ассоциацию за плохие условия проживания и организацию во время чемпионата мира в России. Теперь ситуация может дойти до судебных разбирательств.
Скандал в сборной Египта по футболу набирает новые обороты. После публичного заявления лидера национальной команды Мохамеда Салаха о том, с какими проблемами ему пришлось столкнуться во время пребывания в России на чемпионате мира из-за плохой работы Федерации футбола Египта (ФФЕ), в адрес звездного игрока посыпалась критика и даже угрозы.
Особое внимание здесь стоит уделить тому, что одним из первых Салаху ответил член совета директоров ФФЕ Халид Латиф, который тонко намекнул, что игроку не следует резко высказываться в адрес чиновников. В частности, в его сообщении прослеживается явная угроза в отношении матери Салаха.
«Хотелось бы напомнить Салаху — его мать по-прежнему в Египте. Ты живешь за границей и можешь делать, что хочешь. Мне кажется, многие поймут, что я имею в виду», — приводит слова Латифа Al-Araby.
Помимо косвенных угроз семье Салаха, египетская футбольная ассоциация предупредила игрока и его агента Рами Аббаса о возможных судебных разбирательствах. Так, представителя Мохамеда обвинили в намерении внести разлад в политику федерации настойчивыми требованиями ввести «двойные стандарты» по работе с игроками: якобы он просил более выгодных условий для Салаха. Кроме того, от Аббаса потребовали прекратить «провоцировать» конфликты между звездным нападающим и ФФЕ. В противном случае на него будет подан иск в суд.
Сам же агент египетского нападающего выразил мнение, что национальная футбольная ассоциация ведет «нечестную игру» и искажает факты против Салаха.
«Единственный способ показать, что наши запросы не обоснованы — исказить их. Мы никогда не просили, чтобы Мохамеда возили отдельно от остальной команды. Когда мы обсуждали меры безопасности в аэропорту, это было связано только с его прибытием в лагерь сборной Египта. Мы даже знали о самолете задолго до того, как он был презентован, и написали им, но ответа не получили (Аббас имеет в виду случай, когда на воздушном судне сборной появилось изображение Салаха, хотя самолет был предоставлен компанией, с которой у игрока нет спонсорского соглашения. — «Газета.Ru»). Мы не просим специального отношения.
Я был бы очень рад, если бы просьбы, которые сделали для Мохамеда, были предоставлены каждому игроку национальной команды, которая в них нуждается. Что касается безопасности в отеле, это лишь для того, чтоб в дверь спальни Мохамеда не постучали в 2.00 и в 4.00 для автографов и фотографий», — написал агент Салаха в своем твиттере.
Напомним, ранее 26-летний форвард и лидер национальной сборной Египта раскритиковал действия ФФЕ, заявив, что условия, в которых находились египетские футболисты во время чемпионата мира, были неприемлемыми для подготовки к матчам и тренировкам.
«Когда я прошу чего-то, я прошу это для всех в команде. В прошлый раз я заснул в 6 утра и не мог пойти в ресторан на завтрак или обед из-за всех людей, которые были там.
Нам нужны охранники для команды во время поездок, мы просили об этом в письме для ФФЕ, но они так и не ответили. Также они сказали, что никто не будет стучать в мою комнату в 4 часа ночи, чтобы сфотографироваться со мной, однако каждый мог узнать отель или спросить того или иного игрока»,
— сказал Салах, опубликовав видеозапись в своем фейсбуке.
Факт того, что футболистов сборной Египта отвлекали от отдыха и тренировок на базе в Грозном, где базировались египтяне, подтвердил медиадиректор ФФЕ Осама Исмаэль. При этом чиновник выразил мнение, что Салах в своем выступлении весьма преувеличил неудобства, а условия были «совершенно нормальными».
«Единственное, на что жаловался Мохамед Салах, имело отношение к некоторым гостям базы. Гости хотели сфотографироваться с ним в неподходящее время. Салах хочет, чтобы команда тренировалась в тихой, спокойной атмосфере. Это нужно, чтобы как следует подготовиться к матчам», — цитирует Осаму «Чемпионат.com».
О том, что самому Салаху понравился Грозный и его окрестности, сказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он также отметил, что египетский нападающий выразил желание вернуться в Россию во время отдыха.
«Мне нравится, как играет Роналду или Мохамед Салах, который останавливался у нас в республике. Он очень умный, простой и спокойный парень. У выскочек и в футболе, и в шоу-бизнесе, и в любой другой сфере бывает короткая жизнь.
Я приглашал Салаха в горы. Но не в этот раз. Он сказал, что обязательно приедет. Он сказал, что ему очень понравилось и он приедет в республику на несколько дней. Это его слова», — приводят слова Кадырова газета «Известия».
На чемпионате мира сборная Египта выступила неудачно и, не набрав ни одного очка в трех матчах, заняла последнее место в группе А. Подопечные Эктора Купера потерпели три поражения, уступив командам Уругвая, России и Саудовской Аравии с общим счетом 2:6.