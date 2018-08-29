«Твоя мать еще в стране»: Салаху угрожают за критику России

В Египте футбольный чиновник угрожает матери Салаха

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах подвергся угрозам со стороны Федерации футбола Египта (ФФЕ). Член совета директоров ФФЕ даже намекнул на то, что матери игрока, проживающей в Египте, может не поздоровиться из-за громких высказываний сына. Ранее 26-летний форвард раскритиковал национальную футбольную ассоциацию за плохие условия проживания и организацию во время чемпионата мира в России. Теперь ситуация может дойти до судебных разбирательств.

Скандал в сборной Египта по футболу набирает новые обороты. После публичного заявления лидера национальной команды Мохамеда Салаха о том, с какими проблемами ему пришлось столкнуться во время пребывания в России на чемпионате мира из-за плохой работы Федерации футбола Египта (ФФЕ), в адрес звездного игрока посыпалась критика и даже угрозы.

Особое внимание здесь стоит уделить тому, что одним из первых Салаху ответил член совета директоров ФФЕ Халид Латиф, который тонко намекнул, что игроку не следует резко высказываться в адрес чиновников. В частности, в его сообщении прослеживается явная угроза в отношении матери Салаха.

«Хотелось бы напомнить Салаху — его мать по-прежнему в Египте. Ты живешь за границей и можешь делать, что хочешь. Мне кажется, многие поймут, что я имею в виду», — приводит слова Латифа Al-Araby.

Помимо косвенных угроз семье Салаха, египетская футбольная ассоциация предупредила игрока и его агента Рами Аббаса о возможных судебных разбирательствах. Так, представителя Мохамеда обвинили в намерении внести разлад в политику федерации настойчивыми требованиями ввести «двойные стандарты» по работе с игроками: якобы он просил более выгодных условий для Салаха. Кроме того, от Аббаса потребовали прекратить «провоцировать» конфликты между звездным нападающим и ФФЕ. В противном случае на него будет подан иск в суд.

Сам же агент египетского нападающего выразил мнение, что национальная футбольная ассоциация ведет «нечестную игру» и искажает факты против Салаха.

«Единственный способ показать, что наши запросы не обоснованы — исказить их. Мы никогда не просили, чтобы Мохамеда возили отдельно от остальной команды. Когда мы обсуждали меры безопасности в аэропорту, это было связано только с его прибытием в лагерь сборной Египта. Мы даже знали о самолете задолго до того, как он был презентован, и написали им, но ответа не получили (Аббас имеет в виду случай, когда на воздушном судне сборной появилось изображение Салаха, хотя самолет был предоставлен компанией, с которой у игрока нет спонсорского соглашения. — «Газета.Ru»). Мы не просим специального отношения.

Я был бы очень рад, если бы просьбы, которые сделали для Мохамеда, были предоставлены каждому игроку национальной команды, которая в них нуждается. Что касается безопасности в отеле, это лишь для того, чтоб в дверь спальни Мохамеда не постучали в 2.00 и в 4.00 для автографов и фотографий», — написал агент Салаха в своем твиттере.

Напомним, ранее 26-летний форвард и лидер национальной сборной Египта раскритиковал действия ФФЕ, заявив, что условия, в которых находились египетские футболисты во время чемпионата мира, были неприемлемыми для подготовки к матчам и тренировкам.

«Когда я прошу чего-то, я прошу это для всех в команде. В прошлый раз я заснул в 6 утра и не мог пойти в ресторан на завтрак или обед из-за всех людей, которые были там.

Нам нужны охранники для команды во время поездок, мы просили об этом в письме для ФФЕ, но они так и не ответили. Также они сказали, что никто не будет стучать в мою комнату в 4 часа ночи, чтобы сфотографироваться со мной, однако каждый мог узнать отель или спросить того или иного игрока»,

— сказал Салах, опубликовав видеозапись в своем фейсбуке.

Факт того, что футболистов сборной Египта отвлекали от отдыха и тренировок на базе в Грозном, где базировались египтяне, подтвердил медиадиректор ФФЕ Осама Исмаэль. При этом чиновник выразил мнение, что Салах в своем выступлении весьма преувеличил неудобства, а условия были «совершенно нормальными».

«Единственное, на что жаловался Мохамед Салах, имело отношение к некоторым гостям базы. Гости хотели сфотографироваться с ним в неподходящее время. Салах хочет, чтобы команда тренировалась в тихой, спокойной атмосфере. Это нужно, чтобы как следует подготовиться к матчам», — цитирует Осаму «Чемпионат.com».

О том, что самому Салаху понравился Грозный и его окрестности, сказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Он также отметил, что египетский нападающий выразил желание вернуться в Россию во время отдыха.

«Мне нравится, как играет Роналду или Мохамед Салах, который останавливался у нас в республике. Он очень умный, простой и спокойный парень. У выскочек и в футболе, и в шоу-бизнесе, и в любой другой сфере бывает короткая жизнь.

Я приглашал Салаха в горы. Но не в этот раз. Он сказал, что обязательно приедет. Он сказал, что ему очень понравилось и он приедет в республику на несколько дней. Это его слова», — приводят слова Кадырова газета «Известия».

На чемпионате мира сборная Египта выступила неудачно и, не набрав ни одного очка в трех матчах, заняла последнее место в группе А. Подопечные Эктора Купера потерпели три поражения, уступив командам Уругвая, России и Саудовской Аравии с общим счетом 2:6.