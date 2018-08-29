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Джеррард назвал Канчельскиса фантастическим футболистом
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Джеррард назвал Канчельскиса фантастическим футболистом 

ТАСС 5 часов назад
Фото: EPA
Главный тренер шотландского "Рейнджерс" и бывший полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард назвал россиянина Андрея Канчельскиса, выступавшего в Великобритании в 90-е годы, фантастическим футболистом. Об этом он заявил на пресс-конференции.
"Я хорошо знаком с Андреем Канчельскисом, это очень качественный и фантастический футболист. К моему сожалению, он выступал против "Ливерпуля". Я хорошо знаю его по выступлению за шотландский "Рейнджерс" и "Манчестер Юнайтед". Это был очень быстрый игрок, который пользовался большим уважением", — сказал Джеррард.
Канчельскис в Великобритании выступал за английские клубы "Манчестер Юнайтед" (1991-1995), "Эвертон" (1995-1997), "Манчестер Сити" (2001) и "Саутгемптон" (2002-2003), а также шотландский "Рейнджерс" (1998-2002). В составе "Манчестер Юнайтед" Канчельскис дважды стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, Суперкубок Англии и Кубок английской лиги. В составе "Рейнджерс" Канчельскис два раза выиграл чемпионат Шотландии.
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