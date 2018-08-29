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Погребняк объяснил отказ перевозить семью на Урал
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Погребняк объяснил отказ перевозить семью на Урал 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий Павел Погребняк, который перешел в екатеринбургский "Урал", объяснил отказ перевозить свою семью из Москвы, передает Sport24.
Форвард заключил контракт с клубом на один год.
"Перевезу ли в Екатеринбург семью? Достаточно личный вопрос… Нет, перевозить мы никого не будем. У нас дети учатся в Москве, в английской школе. Тем более зимняя пауза уже не за горами. Я буду здесь один, с женой, сконцентрируюсь полностью на футболе", — приводит слова футболиста пресс-служба "Урала".
Ранее сообщалось, что жена Погребняка не переедет вместе с ним в Екатеринбург.
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