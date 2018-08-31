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Клубы РФ узнали соперников по Лиге Европы
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«Зенит», «Спартак» и «Краснодар» узнали соперников по Лиге Европы 

Lenta.ru + ещё 54 1 час назад
Фото: Анатолий Медведь / «Коммерсантъ»
В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2018/2019. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
«Зенит» сыграет в группе C с датским «Копенгагеном», французским «Бордо» и чешской «Славией»; вылетевший из Лиги чемпионов «Спартак» — в группе G с испанским «Вильярреалом», австрийским «Рапидом» и шотландским «Рейнджерс». «Краснодар» выступит в группе J с испанской «Севильей», бельгийским «Стандартом» и турецким «Акхисаром Беледие».
Всего в групповом этапе Лиги Европы участвуют 48 команд. Матчи первого тура пройдут 20 сентября.
30 августа стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Московский «Локомотив» сыграет с португальским «Порту», немецким «Шальке» и турецким «Галатасараем». ЦСКА выступит в одной группе с мадридским «Реалом», «Ромой» и чешской «Викторией».
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