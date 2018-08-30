Тренер «Анжи» рассказал о смешных зарплатах в сто тысяч

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил, что в его команде есть футболисты, получающие «смешные» для Российской премьер-лиги зарплаты в 70-100 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Адиев отметил, что российские болельщики считают отечественных игроков дармоедами, которые получают слишком много, а играют плохо.

«Мои ребята доказывают обратное, в контрактах у них вписаны минимальные суммы. <…> Таких зарплат нет даже в первой лиге», — подчеркнул он.

Адиев подчеркнул, что его подопечные не всегда получают даже эти небольшие суммы, но при этом все равно выходят на поле и стараются.

Тренер выразил надежду, что в России изменится отношение к футболистам, и болельщики поймут, как тяжело бывает игрокам.

«В нашей команде финансовый вопрос стоит на втором месте. Радует, что не все в этом мире измеряется деньгами», — заверил Адиев.