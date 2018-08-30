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Тренер «Анжи» рассказал о смешных зарплатах в сто тысяч
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Тренер «Анжи» рассказал о смешных зарплатах в сто тысяч 

Рамблер + ещё 2 39 минут назад
Фото: ТАСС
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил, что в его команде есть футболисты, получающие «смешные» для Российской премьер-лиги зарплаты в 70-100 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Адиев отметил, что российские болельщики считают отечественных игроков дармоедами, которые получают слишком много, а играют плохо.
«Мои ребята доказывают обратное, в контрактах у них вписаны минимальные суммы. <…> Таких зарплат нет даже в первой лиге», — подчеркнул он.
Адиев подчеркнул, что его подопечные не всегда получают даже эти небольшие суммы, но при этом все равно выходят на поле и стараются.
Тренер выразил надежду, что в России изменится отношение к футболистам, и болельщики поймут, как тяжело бывает игрокам.
«В нашей команде финансовый вопрос стоит на втором месте. Радует, что не все в этом мире измеряется деньгами», — заверил Адиев.
Ранее президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал, что общий долг клуба составляет 260 миллионов рублей (в эту сумму входят зарплаты, налоги, контрагенты, небольшие долги перед другими клубами). Он отметил, что долги «перед ребятами» с прошлого сезона «не такие уж огромные».
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