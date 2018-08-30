Эмери лишил игроков «Арсенала» сока

Эмери запретил игрокам «Арсенала» фруктовый сок

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что считает нужным уделять внимание деталям, чтобы попытаться улучшить производительность команды.

Испанский специалист запретил футболистам фруктовый сок, а также решил ввести более интенсивные занятия, построив палаточный тренажерный зал рядом с тренировочными полями.

Тактика высокого давления требует высокого уровня физической подготовки, поэтому новый тренер "канониров" ужесточил правила.

Во главе "Арсенала" Эмери одержал только одну победу в АПЛ — в третьем туре против "Вест Хэма" (3:1). В двух первых турах он проиграл "Манчестер Сити" и "Челси".