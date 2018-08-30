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Эмери лишил игроков «Арсенала» сока
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Эмери запретил игрокам «Арсенала» фруктовый сок 

Спорт-Экспресс + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что считает нужным уделять внимание деталям, чтобы попытаться улучшить производительность команды.
Испанский специалист запретил футболистам фруктовый сок, а также решил ввести более интенсивные занятия, построив палаточный тренажерный зал рядом с тренировочными полями.
Тактика высокого давления требует высокого уровня физической подготовки, поэтому новый тренер "канониров" ужесточил правила.
Во главе "Арсенала" Эмери одержал только одну победу в АПЛ — в третьем туре против "Вест Хэма" (3:1). В двух первых турах он проиграл "Манчестер Сити" и "Челси".
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