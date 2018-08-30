Дзюбу сравнили с хорошим коньяком

Титов прокомментировал прогресс нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы, который переживает один из лучших моментов в карьере.

"Питерцам предстоит выезд в Норвегию на игру Лиги Европы, поэтому преимущество в физической готовности наверняка окажется у красно-белых. Но, во-первых, на стороне "Зенита" — забитый до отказа огромный стадион. А, во-вторых, вспоминаю свои осени в "Спартаке": если "покатило", то становилось абсолютно все равно, где и когда выходим на поле — в Лиге чемпионов, РПЛ, Кубке страны, дома, в гостях, через два дня на третий, через три на четвертый. Мы просто получали удовольствие от своего футбола.

Сейчас же уверен в том, что получится яркая игра на встречных курсах — с учетом того, что в составах обоих соперников есть люди, способные делать результат. Промес, Зе Луиш, Дзюба, Паредес, Иванович — на мой взгляд, главный организатор командных действий зенитовцев — все это футболисты, на которых идут болельщики в надежде увидеть зрелище. Не сомневаюсь, что в Питере оно будет. И, повторю, отдаю небольшое преимущество "Спартаку".

Что касается прекрасной формы Дзюбы, то Артем словно хороший коньяк — дозрел. Прибавилось опыта, окреп — если раньше, помню, все время пытался упасть после контакта с защитником и заработать пенальти, то теперь это настоящая глыба, которая до последнего стоит на ногах, бьется. Нападающий поиграл уже везде — и в Лиге чемпионов выступал, и на Евро ездил, чемпионат мира провел так, что стал одним из его лучших футболистов. Плюс появилась мудрость. А возраст таков, что можно творить чудеса", — цитирует Титова Спорт-экспресс.

Ранее Дзюба не смог удержаться на ногах от нового имени Кокорина.