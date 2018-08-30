В РФС опасаются игр с командами из Украины

В комитете по этике РФС прокомментировали призыв не разводить команды из России и Украины при жеребьёвках

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал предложение международной организации Sport for all не разводить команды из России и Украины при жеребьёвках европейских клубных и международных турниров. «Я бы очень сильно хотел, чтобы это помогло. Худой мир лучше, чем хорошая война. Какие-то ходы необходимо предпринимать. Было бы здорово, если бы футбол стал сближать наши страны. Но судя по тому, как в последнее время себя ведут спортсмены с Украины, я считаю, что это преждевременно. Достаточно вспомнить инциденты с футболистом ПАОК Евгением Хачериди и игроком «Нижнего Новгорода» Виталием Федоривом», — заявил Созин RT. При этом он отметил, что в настоящий момент подобные начинания могут иметь обратный эффект. «С одной стороны, я понимаю, что необходимо делать шаги навстречу друг другу, но с другой, не исключено, что может произойти нехорошая ситуация. Болельщики уж точно будет ездить на эти матчи с большой опаской», — добавил Созин. Ранее сообщалось, что международная организация Sport for all собирается обратиться в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с призывом не разводить российские и украинские команды при жеребьёвках еврокубков.