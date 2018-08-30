УЕФА наказал «Зенит»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал российский "Зенит" на €20 тысяч по итогам первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы с минским "Динамо". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.
Петербургский клуб наказан за поведение болельщиков.
Встреча прошла 9 августа в Минске и завершилась со счетом 4:0 в пользу "Динамо". В ответном матче "Зенит" победил в дополнительное время со счетом 8:1 и вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где его соперником является норвежский "Мольде".