УЕФА наказал «Зенит»

УЕФА оштрафовал «Зенит» на €20 тысяч по итогам матча Лиги Европы с минским «Динамо»

Петербургский клуб наказан за поведение болельщиков.

Встреча прошла 9 августа в Минске и завершилась со счетом 4:0 в пользу "Динамо". В ответном матче "Зенит" победил в дополнительное время со счетом 8:1 и вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где его соперником является норвежский "Мольде".