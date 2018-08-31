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В Англии арбитр пошутил над инвалидами
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В Англии арбитра уволили за шутку над инвалидами 

Газета.Ru + ещё 4 41 минуту назад
Фото: Twitter
Рефери Английской премьер-лиги (АПЛ) Бобби Мэдли лишился работы из-за неудачной шутки, сообщает "Советский спорт".
Как информирует The Times, судья отправил оскорбительную картинку в Snapchat, на которой был изображен человек с ограниченными возможностями с подписью: "Я бы победил его в забеге на школьный день спорта".
Пользователь социальной сети сохранил картинку и выложил ее в Интернет. После дисциплинарного слушания 32-летнего судью уволили.
Отмечается, что теперь Мэдли пытается возобновить карьеру арбитра в Норвегии.
Ранее сообщалось, что футболисты и фанаты любительской команды в Лондоне избили судью после матча.
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