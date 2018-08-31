Это’О спасет бездомного ветерана футбола

Камерунский нападающий Самюэль Это’О решил помочь экс-капитану сборной страны Норберту Овоне, оставшемуся без средств к существованию. Об этом сообщает «Би-би-си».

Овона рассказал, что писал правительству Камеруна о своем бедственном положении. Все заработанные за карьеру деньги бывший футболист потратил на лечение рака, которым в его семье страдали жена и дети. Однако помочь ему решил только Это’О.

Футболист навестил Овону в больнице, где тот лечит паховую грыжу. Это’О пообещал купить дом бездомному ветерану футбола и пожертвовал ему около 700 фунтов стерлингов.

Овона выступал за сборную Камерона в 1960-е и 1970-е, сейчас он живет на улицах Дуалы — камерунского города, в котором играл за «Юнион Дуалу».