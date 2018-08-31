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Это’О спасет бездомного ветерана футбола
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Это’О спасет бездомного ветерана футбола 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Камерунский нападающий Самюэль Это’О решил помочь экс-капитану сборной страны Норберту Овоне, оставшемуся без средств к существованию. Об этом сообщает «Би-би-си».
Овона рассказал, что писал правительству Камеруна о своем бедственном положении. Все заработанные за карьеру деньги бывший футболист потратил на лечение рака, которым в его семье страдали жена и дети. Однако помочь ему решил только Это’О.
Футболист навестил Овону в больнице, где тот лечит паховую грыжу. Это’О пообещал купить дом бездомному ветерану футбола и пожертвовал ему около 700 фунтов стерлингов.
Овона выступал за сборную Камерона в 1960-е и 1970-е, сейчас он живет на улицах Дуалы — камерунского города, в котором играл за «Юнион Дуалу».
Это’О выступал за такие команды, как мадридский «Реал», каталонская «Барселона», миланский «Интер». Форвард также играл за российский клуб «Анжи» в период с 2011 по 2013 год. По различным оценкам, в Махачкале футболист зарабатывал почти 20 миллионов евро в год.
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