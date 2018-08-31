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УЕФА думает об изменении формата Лиги Европы
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Глава УЕФА заявил, что преждевременно говорить о создании третьего еврокубкового турнира 

ТАСС + ещё 18 36 минут назад
Фото: EPA
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что говорить о создании третьего еврокубкового турнира пока рано. Об этом он сказал во время круглого стола с журналистами.
Накануне немецкая газета Bild сообщила, что УЕФА включит третий еврокубковый турнир в календарь сезона-2021/22.
"Говорить о создании третьего турнира рано, мы пока находимся на стадии обсуждения. Возможно, мы изменим формат Лиги Европы. Есть идеи, идет обсуждение, говорить о каких— то сроках рано", — сказал Чеферин.
Предполагалось, что появление нового турнира, Кубка Европы, позволит клубам из менее конкурентоспособных чемпионатов принимать участие в еврокубках.
С середины ХХ века и до конца 90-х годов проводилось три еврокубковых турнира — Лига чемпионов (до сезона-1990/91 турнир назывался Кубком европейских чемпионов), Кубок УЕФА (позднее переименованный в Лигу Европы) и Кубок обладателей кубков, который был упразднен в 1999 году.
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