УЕФА думает об изменении формата Лиги Европы

Глава УЕФА заявил, что преждевременно говорить о создании третьего еврокубкового турнира

Накануне немецкая газета Bild сообщила, что УЕФА включит третий еврокубковый турнир в календарь сезона-2021/22.

"Говорить о создании третьего турнира рано, мы пока находимся на стадии обсуждения. Возможно, мы изменим формат Лиги Европы. Есть идеи, идет обсуждение, говорить о каких— то сроках рано", — сказал Чеферин.

Предполагалось, что появление нового турнира, Кубка Европы, позволит клубам из менее конкурентоспособных чемпионатов принимать участие в еврокубках.

С середины ХХ века и до конца 90-х годов проводилось три еврокубковых турнира — Лига чемпионов (до сезона-1990/91 турнир назывался Кубком европейских чемпионов), Кубок УЕФА (позднее переименованный в Лигу Европы) и Кубок обладателей кубков, который был упразднен в 1999 году.