В России забит самый позорный автогол в мире

Самый позорный автогол этого лета. За него стыдно даже клубу

Такого вы ещё не видели!

Что произошло?

25 августа в 20-м туре первенства России среди команд третьего дивизиона встретились «Металлист» из Королёва и «Титан» из Клина. Об этом матче вряд ли кто-то узнал бы, если бы спустя пять дней не всплыли подробности игры. Очень странные. На 77-й минуте футболист клинского клуба Аршен Цаголов привёз пенальти в ворота своей команды, а спустя 13 минут забил в свои ворота после… индивидуального прохода. Вы только полюбуйтесь на этот шедевр.

На этом «герой» дня не остановился: уже за пределами поля 21-летний полузащитник начал толкать главного тренера. Судья Самсонов тут же выписал Цаголову красную карточку за агрессивное поведение. Постфактум стала известно, что руководство «Титана» отчислило Цаголова из команды, да не одного, а за компанию ещё с тремя игроками — Кучиевым, Калаевым и Габараевым, которые пришли в клуб одновременно около месяца назад.

В чём проблема?

Согласно информации источника телеграм-канала «Мутко против», в перерыве матча букмекеры зафиксировали аномально большое количество ставок на то, что во втором тайме будет забито 3 и более мячей. Автогол Цаголова стал как раз третьим.

Что говорят в федерации?

«Я ни про какие ставки не знаю. С эпизодом разбираемся, выслали запрос в команду с просьбой прокомментировать ситуацию. Что-то же там произошло, раз он забил в свои ворота, потом толкнул игроков и главного тренера, чуть не затеял драку на футбольном поле. Рапорт инспектора получен, видеозапись мы тут же выложили на сайт. Ничего не скрываем. А кто там какие ставки принимает — не знаю. Мы в этом не участвуем. Разбирательство идёт», — заявил заместитель председателя федерации футбола Московской области Александр Евстигнеев

Что говорят в «Титане»?

Главный тренер Вадим Шаталин, услышав, что ему звонят из спортивного издания, усмехнулся и попросил обойтись без провокационных вопросов. «Игроки отчислены из команды, потому что нас не устраивала их игра. Ставки? Вы знаете, дыма без огня не бывает. Но я не могу сказать, что конкретно эти люди принимали участие в ставках. Футболистам я сказал, что они отчислены из команды, потому что сыграли плохо и не выполнили установку тренера. Тот демарш, который случился, вряд ли кому-то понравится. Это наплевательское отношение к команде, клубу, к тем игрокам, которые были на поле. Под раздачу ещё попали футболисты, которые не оправдали надежд и много ошибались. Мы хотели сделать это ещё неделю назад, но дали ребятам время на поиск новой команды. Так что расстались полюбовно», — рассказал Шаталин. По видео из раздевалки, уплывшему в Сеть, так и не скажешь.

Уже после нашего звонка «Титан» закрыл свою группу «Вконтакте».

Кто будет с этим разбираться?

Так как это дивизион Московской области, то в первую очередь разбирать дело будет КДК МРО. КДК РФС в данном случае является второй инстанцией.