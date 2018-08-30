УЕФА создаст новый клубный турнир в Европе

В европейском футбольном календаре с 2021 года появится новый клубный турнир, в дополнение к Лиге чемпионов и Лиге Европы, сообщает Bild

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение создать турнир с 32 клубами, передает РИА «Новости» . По планам организации, число участников группового раунда Лиги чемпионов останется прежним (32), тогда как в Лиге Европы будут играть 32 клуба вместо 48.

В новом турнире выступят 32 команды. Название соревнования еще не определено.

В статье говорится, что с помощью нового турнира функционеры хотят повысить привлекательность и уровень футбола в Лиге Европы. Также планируется упростить доступ к участию в еврокубках для клубов из Скандинавии и Восточной Европы.

На сегодняшний день под эгидой УЕФА проводятся два еврокубковых турнира — Лига чемпионов и Лига Европы (бывший Кубок УЕФА). Ранее таких соревнований было больше. С 1961 по 2008 год проводился Кубок Интертото среди клубов, не получивших путевки в Лигу чемпионов или Кубок УЕФА. С 1960 по 1999 год европейские клубы разыгрывали между собой Кубок обладателей кубков.