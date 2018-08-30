«Уфа» не сумела пройти «Рейнджерс» в ЛЕ

Ответная встреча плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы между «Уфой» и «Глазго Рейнджерс» завершилась со счетом 1:1, что не позволило российскому клубу пройти в групповой этап турнира, передает «МИР 24».
Матч начался очень удачно для гостей. Уже на девятой минуте Овимумо Эжариа получил мяч на линии штрафной «Уфы» и точно попал в дальний угол хозяев. Российскому клубу из-за поражения в первом матче со счетом 0:1 надо было забивать три мяча, и первое время казалось, что команда опустит руки.
Однако к 30-й минуте «уфимцы» начали создавать моменты. Сначала Дмитрий Живоглядов не попал с выгодной позиции, а затем Дмитрий Сысуев на 32-й минуте после его передачи убежал один на один и переиграл вратаря Аллана Макгрегора.
Спустя пять минут задача для «Уфы» упростилась. Альфредо Морелос, недовольный тем, что судья зафиксировал фол, сначала демонстративно пнул мяч на трибуны, за что получил желтую карточку, а затем начал ругать судью и был удален.
В конце тайма «Уфа» придавила соперника к воротам и имела несколько шансов забить, но мяч не шел в ворота. Сильвестр Игбун бил головой с близкого расстояния, мяч пошел мимо.
Второй тайм начался с опасного момента у ворот хозяев, а затем «Рейджерс» полностью встал у своих ворот и перекрыл все пути к ним. Тем не менее моменты продолжали возникать, и в одном из них Иван Обляков вышел один на один — удар пришелся в штангу.
На 66-й минуте ситуация для шотландцев стала критической. Джон Флэнаган получил второе предупреждение за удар локтем соперника, и отправился с поля. Оставшиеся 28 минут «Уфа» бесконечно давила и навешивала в штрафную соперника, но мяч упорно не шел в ворота. Несколько раз выручал вратарь, а дважды мяч попадал в каркас ворот. Уже в добавленное время после подачи углового хозяева все же отличились второй раз, однако судья отменил его из-за неочевидного нарушения.