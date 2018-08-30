«Уфа» не сумела пройти «Рейнджерс» в ЛЕ

«Уфа» не сумела пройти «Рейнджерс» в Лиге Европы

Ответная встреча плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы между «Уфой» и «Глазго Рейнджерс» завершилась со счетом 1:1, что не позволило российскому клубу пройти в групповой этап турнира, передает «МИР 24».

Матч начался очень удачно для гостей. Уже на девятой минуте Овимумо Эжариа получил мяч на линии штрафной «Уфы» и точно попал в дальний угол хозяев. Российскому клубу из-за поражения в первом матче со счетом 0:1 надо было забивать три мяча, и первое время казалось, что команда опустит руки.

Спустя пять минут задача для «Уфы» упростилась. Альфредо Морелос , недовольный тем, что судья зафиксировал фол, сначала демонстративно пнул мяч на трибуны, за что получил желтую карточку, а затем начал ругать судью и был удален.

В конце тайма «Уфа» придавила соперника к воротам и имела несколько шансов забить, но мяч не шел в ворота. Сильвестр Игбун бил головой с близкого расстояния, мяч пошел мимо.

Второй тайм начался с опасного момента у ворот хозяев, а затем «Рейджерс» полностью встал у своих ворот и перекрыл все пути к ним. Тем не менее моменты продолжали возникать, и в одном из них Иван Обляков вышел один на один — удар пришелся в штангу.