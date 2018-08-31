Рамос пощупал плечо Салаха на награждении УЕФА

Рамос пощупал плечо Салаха на церемонии награждения УЕФА

32-летний испанец с призом в руках прошел мимо сидящего в зале египтянина и пощупал его за левое плечо. При этом сам Салах никак не отреагировал на эпизод и даже не посмотрел в сторону Рамоса.

Sergio Ramos touching Mo Salah's shoulder as he walks past him was the best thing in the whole of the #UCLdraw pic.twitter.com/b7mGjWPCjw— Blog of the Net (@BlogOfTheNet) 30 августа 2018 г. Видео момента опубликована в твиттер-аккаунте @BlogOfTheNet.

В финале Лиги чемпионов минувшего сезона Салах получил серьезное повреждение плеча в борьбе с Рамосом, из-за чего не смог продолжить игру и помочь своей команде, а "сливочные" одержали победу. После матча футбольная общественность обвинила капитана "королевского клуба" в умышленном нанесении травмы египтянину.

Ранее сообщалось, что тренер "Ливерпуля" обвинил капитана "Реала" в умышленном нанесении травмы Салаху.