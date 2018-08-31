Рамос пощупал плечо Салаха на награждении УЕФА

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос после вручения приза лучшему защитнику сезона-2017/18 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) позволил себе неоднозначный жест в адрес полузащитника "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, сообщает "Советский спорт".
32-летний испанец с призом в руках прошел мимо сидящего в зале египтянина и пощупал его за левое плечо. При этом сам Салах никак не отреагировал на эпизод и даже не посмотрел в сторону Рамоса.
Видео момента опубликована в твиттер-аккаунте @BlogOfTheNet.
Sergio Ramos touching Mo Salah's shoulder as he walks past him was the best thing in the whole of the #UCLdraw pic.twitter.com/b7mGjWPCjw— Blog of the Net (@BlogOfTheNet) 30 августа 2018 г.
В финале Лиги чемпионов минувшего сезона Салах получил серьезное повреждение плеча в борьбе с Рамосом, из-за чего не смог продолжить игру и помочь своей команде, а "сливочные" одержали победу. После матча футбольная общественность обвинила капитана "королевского клуба" в умышленном нанесении травмы египтянину.
Ранее сообщалось, что тренер "Ливерпуля" обвинил капитана "Реала" в умышленном нанесении травмы Салаху.