Ещё
Рамос пощупал плечо Салаха на награждении УЕФА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рамос пощупал плечо Салаха на церемонии награждения УЕФА 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос после вручения приза лучшему защитнику сезона-2017/18 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) позволил себе неоднозначный жест в адрес полузащитника "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, сообщает "Советский спорт".
32-летний испанец с призом в руках прошел мимо сидящего в зале египтянина и пощупал его за левое плечо. При этом сам Салах никак не отреагировал на эпизод и даже не посмотрел в сторону Рамоса.
Видео момента опубликована в твиттер-аккаунте @BlogOfTheNet.
В финале Лиги чемпионов минувшего сезона Салах получил серьезное повреждение плеча в борьбе с Рамосом, из-за чего не смог продолжить игру и помочь своей команде, а "сливочные" одержали победу. После матча футбольная общественность обвинила капитана "королевского клуба" в умышленном нанесении травмы египтянину.
Ранее сообщалось, что тренер "Ливерпуля" обвинил капитана "Реала" в умышленном нанесении травмы Салаху.
Газета.Ru: последние новости
Экс-хавбек "Зенита" Файзулин возвращается в футбол Роналду признан лучшим форвардом Лиги чемпионов сезона-2017/18 Колосков: позволять встречаться клубам из России и Украины еще рано
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сексуальная рафтингистка показала формы4
Француженку оштрафовали за оголение на US Open3
Признание хорвата лучшим футболистом назвали позором
Родченков снова донес на Россию150
Судья «удушил» бойца ММА после нокаута18
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
06:47
Почему Домрачева уехала из России
Биатлон
04:28
«Мог быть провал»: что делает учениц Тутберидзе особенными
Фигурное катание Статьи
05:22
«Он не сидел на стероидах. Он из них состоял»
MMA Статьи
08:42
Судья «удушил» бойца ММА после нокаута
MMA
06:01
«Нужно уходить»: почему покидают Тутберидзе
Фигурное катание
00:58
Жена Погребняка поразила неожиданным решением
Футбол
00:44
«С такими бедрами она нам не нужна»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение