«Локомотив» сыграет с «Порту» в Монако

«Локомотив» сыграет с «Порту» в групповом турнире Лиги чемпионов

Московский "Локомотив" сыграет с португальским "Порту" в группе D футбольной Лиги чемпионов. Об этом стало известно в ходе жеребьевки группового этапа турнира.

Жеребьевка турнира проходит в Монако.