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«Локомотив» сыграет с «Порту» в Монако
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«Локомотив» сыграет с «Порту» в групповом турнире Лиги чемпионов 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский "Локомотив" сыграет с португальским "Порту" в группе D футбольной Лиги чемпионов. Об этом стало известно в ходе жеребьевки группового этапа турнира.
Жеребьевка турнира проходит в Монако.
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