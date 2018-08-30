Назван лучший футболист по версии УЕФА

Модрич признан лучшим футболистом сезона-2017/18 по версии УЕФА

Наградой отмечают лучших игроков, которые в прошлом сезоне играли за клуб на территории одного из членов УЕФА, национальность при этом значения не имеет. Футболистов оценивают по выступлениям во всех турнирах. Шорт-лист составило жюри, в которое вошли 80 тренеров клубов-участников группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА.

Модрич — победитель Лиги чемпионов, финалист чемпионата мира — 2018 и обладатель награды лучшему игроку турнира.