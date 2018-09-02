Нико Ковач доволен стартом «Баварии» 

Чемпион Германии мюнхенская "Бавария" одержала вторую победу в бундеслиге. Мюнхенцы с результатом 3:0 победили в гостях "Штутгарт".
После двух туров "Бавария" имеет 6 очков из 6 возможных при разнице мячей 6:1. Ранее мюнхенцы завоевали Суперкубок Германии. Главный тренер чемпионов Нико Ковач остался доволен стартом своего коллектива. Ковач возглавил баварцев в конце мая нынешнегола.
"Я очень доволен. Все матчи, что мы провели, были на хорошем уровне. Сегодня команда показала действительно очень хорошую игру -12:0 по угловым, большое количество владения мячом и много моментов. Я хотел бы поздравить команду с этим результатом", — приводит слова Ковача "Спорт-Экспресс"