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Нико Ковач доволен стартом «Баварии»
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Нико Ковач доволен стартом «Баварии» 

Вести.Ru + ещё 8 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Чемпион Германии мюнхенская "Бавария" одержала вторую победу в бундеслиге. Мюнхенцы с результатом 3:0 победили в гостях "Штутгарт".
После двух туров "Бавария" имеет 6 очков из 6 возможных при разнице мячей 6:1. Ранее мюнхенцы завоевали Суперкубок Германии. Главный тренер чемпионов Нико Ковач остался доволен стартом своего коллектива. Ковач возглавил баварцев в конце мая нынешнегола.
"Я очень доволен. Все матчи, что мы провели, были на хорошем уровне. Сегодня команда показала действительно очень хорошую игру -12:0 по угловым, большое количество владения мячом и много моментов. Я хотел бы поздравить команду с этим результатом", — приводит слова Ковача "Спорт-Экспресс"
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