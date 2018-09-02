Нико Ковач доволен стартом «Баварии»

Чемпион Германии мюнхенская "Бавария" одержала вторую победу в бундеслиге. Мюнхенцы с результатом 3:0 победили в гостях "Штутгарт".

После двух туров "Бавария" имеет 6 очков из 6 возможных при разнице мячей 6:1. Ранее мюнхенцы завоевали Суперкубок Германии. Главный тренер чемпионов Нико Ковач остался доволен стартом своего коллектива. Ковач возглавил баварцев в конце мая нынешнегола.