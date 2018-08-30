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Признание хорвата лучшим футболистом назвали позором
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Признание хорвата лучшим футболистом Европы посчитали позором 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, критично отозвался о том, что приз лучшему футболисту в Европе по итогам сезона-2017/2018 достался хорватскому полузащитнику «Реала» Луке Модричу. Об этом сообщает Football Espana.
«Роналду забил 15 мячей и тащил "Реал" на собственном горбу к очередному завоеванию Лиги Чемпионов», — заявил Мендеш. Он также отметил, что выбор в пользу Модрича «смешон и позорен».
Индивидуальные награды футболистам по итогам сезона-2017/2018 были представлены во время церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Весь пьедестал заняли игроки, выигрывавшие турнир в составе мадридского «Реала» в сезоне-2017/2018. Лучшим вратарем был признан Кейлор Навас, защитником — Серхио Рамос, полузащитником — Модрич, а лучшим нападающим стал Роналду, оформивший летом переход в итальянский «Ювентус».
32-летний полузащитник сборной Хорватии также успешно провел чемпионат мира-2018. Хорват получил «Золотой мяч», как лучший игрок мундиаля. Сборная Хорватии добралась до финала ЧМ, уступив Франции.
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