Промес прокомментировал уход из «Спартака»

Промес прокомментировал свой уход из «Спартака»

Голландский футболист Квинси Промес прокомменнтировал свой уход из московского «Спартака»

«Я покидаю удивительную спартаковскую семью в качестве игрока, но я всегда останусь её частью. Спасибо за все прекрасные моменты, которые мы вместе создавали. Мы добились того, о чём я никогда не забуду», — написал Промес в Twitter.

Он добавил, что пришло время сделать новый шаг в своей карьере.

Промес пришёл в «Спартак» в 2014 году и забил 59 мячей в 115 матчах за российский клуб.

Ранее Промес, который близок к переходу в испанскую «Севилью», опубликовал нарезку игровых моментов за московский «Спартак».