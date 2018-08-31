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Промес прокомментировал уход из «Спартака»
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Промес прокомментировал свой уход из «Спартака» 

RT на русском + ещё 35 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Голландский футболист Квинси Промес прокомменнтировал свой уход из московского «Спартака».
«Я покидаю удивительную спартаковскую семью в качестве игрока, но я всегда останусь её частью. Спасибо за все прекрасные моменты, которые мы вместе создавали. Мы добились того, о чём я никогда не забуду», — написал Промес в Twitter.
Он добавил, что пришло время сделать новый шаг в своей карьере.
Промес пришёл в «Спартак» в 2014 году и забил 59 мячей в 115 матчах за российский клуб.
Ранее Промес, который близок к переходу в испанскую «Севилью», опубликовал нарезку игровых моментов за московский «Спартак».
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