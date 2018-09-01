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Моуринью: Болельщики «МЮ» тепло встретят Роналду
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Моуринью: Болельщики «МЮ» тепло встретят Роналду 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
Наставник английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью выразил уверенность, что фанаты манкунианцев радушно встретят португальского форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, передает "Советский спорт".
"Думаю, Роналду нравится приезжать на "Олд Траффорд". Когда играл за "Реал", он был счастлив выступать на стадионе в Манчестере и выигрывать здесь. Он полон желания выиграть Лигу чемпионов с "Ювентусом", поэтому приедет на "Олд Траффорд" за победой. Но здесь ему всегда рады, болельщики тепло его примут", — цитирует португальского специалиста пресс-служба английской команды.
"Манчестер Юнайтед" и туринский "Ювентус" попали в одну группу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
Первый матч команд состоится 23 октября в Англии, а ответная игра пройдет 7 ноября в Италии. Также в одной группе с ними играют испанская "Валенсия" и швейцарский "Янг Бойз".
Ранее Моуринью назвал себя одним из лучших тренеров в мире.
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