Моуринью: Болельщики «МЮ» тепло встретят Роналду

"Думаю, Роналду нравится приезжать на "Олд Траффорд". Когда играл за "Реал", он был счастлив выступать на стадионе в Манчестере и выигрывать здесь. Он полон желания выиграть Лигу чемпионов с "Ювентусом", поэтому приедет на "Олд Траффорд" за победой. Но здесь ему всегда рады, болельщики тепло его примут", — цитирует португальского специалиста пресс-служба английской команды.

"Манчестер Юнайтед" и туринский "Ювентус" попали в одну группу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Первый матч команд состоится 23 октября в Англии, а ответная игра пройдет 7 ноября в Италии. Также в одной группе с ними играют испанская "Валенсия" и швейцарский "Янг Бойз".

Ранее Моуринью назвал себя одним из лучших тренеров в мире.