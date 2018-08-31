Мельгарехо может получить российское гражданство

Хавбек «Спартака» Мельгарехо собирается получать российское гражданство

Агент полузащитника московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо Хуан Апплеярд признался в возможном получении его клиентом российского гражданства, сообщает Sрort24.

"Мы рассматриваем возможность получения гражданства России. Пока никакой конкретики — никаких шагов. Это просто идея, которую мы обдумываем. Лоренцо живет в России уже пять лет и может подать документы на получение паспорта", — сказал агент Мельгарехо.

Игрок выступает за столичный клуб с 2016 года. За сборную Парагвая полузащитник провел два товарищеских матча. Он не будет считаться легионером в случае получения гражданства. Ранее футболист выступал в России за "Кубань".