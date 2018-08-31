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Мельгарехо может получить российское гражданство
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Хавбек «Спартака» Мельгарехо собирается получать российское гражданство 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Агент полузащитника московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо Хуан Апплеярд признался в возможном получении его клиентом российского гражданства, сообщает Sрort24.
"Мы рассматриваем возможность получения гражданства России. Пока никакой конкретики — никаких шагов. Это просто идея, которую мы обдумываем. Лоренцо живет в России уже пять лет и может подать документы на получение паспорта", — сказал агент Мельгарехо.
Игрок выступает за столичный клуб с 2016 года. За сборную Парагвая полузащитник провел два товарищеских матча. Он не будет считаться легионером в случае получения гражданства. Ранее футболист выступал в России за "Кубань".
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