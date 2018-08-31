Павлюченко определился с новым клубом

Футболист Павлюченко проведет четыре матча за ногинскую команду третьего дивизиона «Знамя»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко проведет четыре игры за ногинскую команду "Знамя", которая выступает в первенстве России среди футбольных клубов третьего дивизиона. Об этом он заявил ТАСС

Последней командой форварда был московский "Арарат", с которым футболист расстался в ноябре прошлого года. Позднее Павлюченко заявил о намерении завершить профессиональную карьеру.

"У меня есть друзья в Ногинске, они обратились ко мне, попросили поиграть за их команду в четырех домашних играх, я дал согласие. Это не переход, я просто по-дружески поиграю, чисто для себя, мне это лучше, чем я буду ходить на фитнес или бегать где-то в лесу. И для себя хорошо, и для команды, и для зрителей, которые придут на матчи", — сказал 36-летний Павлюченко.

"Никаких предложений от клубов я не рассматриваю, моя футбольная карьера закончилась. Теперь я играю только для себя, хожу на фитнес, играю с друзьями, поэтому все, хватит", — добавил он.

Ранее форвард играл за ставропольское "Динамо", волгоградский "Ротор", московский "Спартак" , английский "Тоттенхэм", московский "Локомотив", краснодарскую "Кубань" и екатеринбургский "Урал". Павлюченко выигрывал Кубок России в составе "Спартака" (2003) и "Локомотива" (2015), трижды завоевывал серебро чемпионата России в составе "Спартака" (2005, 2006, 2007) и один раз бронзу, выступая за "Локомотив" (2014).

За сборную России он провел 51 матч, забив 21 гол. Он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. Последний раз он играл за национальную команду в августе 2012 года в товарищеском матче с командой Кот-д'Ивуара (1:1).