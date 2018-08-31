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Кокорин оценил группу «Зенита» в Лиге Европы
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Кокорин: у «Зенита» в Лиге Европы хорошая группа, обязаны из неё выходить 

Чемпионат.com + ещё 6 1 час назад
Фото: ТАСС
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин оценил итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы, которая состоялась сегодня, 31 августа, в Монако. Российскому клубу предстоит встретиться с «Копенгагеном», «Бордо» и пражской «Славией».
«У нас хорошая группа, обязаны из неё выходить. Соперники очень хорошие, особых лидеров и грандов в группе нет. Со «Славией» играли не так давно, очень жалко, что оттуда ушёл Данни», — сказал Кокорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, помимо «Зенита», в Лиге Европы выступят ещё два российских клуба — «Спартак» и «Краснодар». Матчи группового этапа запланированы на 20 сентября, 4 октября, 25 октября, 8 ноября, 29 ноября и 13 декабря.
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