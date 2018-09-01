Тарасова осудили за интимное фото Костенко с ребенком

Футболист Дмитрий Тарасов , известный не только своей игрой на поле, но и браком, а затем и скандальным разводом с Ольгой Бузовой, опубликовал в Сети интимное фото со своей новой женой Анастасией Костенко , кормящей грудью ребенка. Этот порыв спортсмена не прошел бесследно и многие пользователи Сети поспешили его раскритиковать.

Второй день не смолкает гул возмущенных комментаторов, увидевших. как им кажется, недопустимую картину на странице Дмитрия Тарасова в Instagram. Футболист показывал своим подписчикам собаку, однако в кадр попал не только пес. На заднем плане супруга спортсмена Анастасия Костенко кормила грудью малыша.

На игрока "Локомотива", выставившего на всеобщее обозрение столь интимную сцену семейно жизни, моментально посыпались обвинения. Дескать, показывать такое просто неприлично.

Публикация от 👻 Официальный домовой 👻 (@kuzkin_durdom2) 31 Авг 2018 в 9:41 PDT

"Фу ужасно выглядит (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Для меня лично это показатель не далекого ума.. ", — сокрушаются пользователи.

Некоторые и вовсе предположили, что футболист специально снял семейную идиллию, лишь бы насолить своей бывшей возлюбленной Ольге Бузовой. И в этом, по мнению некоторых комментаторов, и таится главная опасность.

"Соглашусь что не стоит кормление выкладывать, а в случае Тарасовых так это преступление, там олюшка не на шутку может осерчать и как *** (выпустит — Прим. ред.) сразу несколько "хитов" с соплями, слезами и жалостливыми текстами, мало не покажется 😉😂😂😂", — заметил один из шутников.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. Они заметили, что в самом видео не было ничего пошлого или неприличного. Тем более футболист может выкладывать у себя в Instagram все, что сочтет нужным. Тем более, уверены критики, не стоит в каждом поступке спортсмена искать попытки уколоть бывшую супругу — он, дескать, уже давно живет совершенно другой жизнью.