Федун оценил сделку по продаже Промеса

Владелец «Спартака» оценил сделку по продаже Промеса

"С учетом той ситуации, в которую мы попали. Если бы мы прошли в Лигу чемпионов, и он удачно выступил бы там, конечно, мы заработали бы больше денег. Но что произошло, то произошло. Поэтому, естественно, без Лиги чемпионов у клуба возникли проблемы с точки зрения финансового фэйр-плей — потеря €25 млн Потери пришлось компенсировать этой сделкой", — цитирует Федуна Sport24.

Промес выступал за "Спартак" с августа 2014 года. В составе красно-белых он провел в общей сложности 135 матчей, отметившись 66 забитыми мячами и 34 результативными передачами. Он стал чемпионом России (сезон-2016/17) и бронзовым призером турнира (2017/18), обладателем Олимп Суперкубка страны (2017). В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги полузащитник сыграл во всех пяти матчах, забил один мяч и сделал голевой пас. За сборную Нидерландов футболист провел 28 матчей и забил пять мячей.