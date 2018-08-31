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Роналду не взяли в сборную
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Роналду не взяли в сборную 

Газета.Ru + ещё 12 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Лучший нападающий предыдущего сезона по версии УЕФА Криштиану Роналду не вызван в сборную Португалии на предстоящие матчи национальной команды, сообщает Sport24.
Действующие чемпионы Европы в первой встрече нового турнира сразятся 10 сентября с обновленной сборной Италии во главе с бывшим наставником "Зенита" Роберто Манчини. Напомним, что Италия не пробилась в финальную стадию чемпионата мира в России. Кроме того, 6 сентября португальцам предстоит контрольный матч с вице-чемпионами мира — сборной Хорватии.
Полностью список футболистов, вызванных Фернанду Сантушем, выглядит следующим образом:
Вратари: Бету ("Гезтепе"), Клаудио Рамос ("Тондела"), Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон");
Защитники: Седрик Соареш ("Саутгемптон"), Жоау Канселу ("Ювентус"), Луиш Нету ("Зенит"), Мариу Руй ("Наполи"), Педру Мендеш ("Монпелье"), Пепе ("Бешикташ"), Рафаэль Геррейру ("Боруссия Дортмунд"), Рубен Диаш ("Бенфика");
Полузащитники: Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Жедсон Фернандеш ("Бенфика"), Пицци ("Бенфика"), Ренату Саншеш ("Бавария"), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон"), Сержиу Оливейра ("Порту"), Вильям Карвалью ("Реал Бетис");
Нападающие: Андре Силва ("Севилья"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Брума ("РБ Лейпциг"), Желсон Мартинш ("Атлетико"), Гонсалу Гедеш ("Валенсия"), Рони Лопеш ("Монако").
Ранее сообщалось, что агент Роналду считает позором присуждение приза лучшего игрока сезона Модричу.
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