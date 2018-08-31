«Спартак» отказался продавать игрока за €8 млн

«Спартак» отказался продавать своего футболиста за €8 млн

По информации Le Buteur, алжирский футболист хотел перейти в турецкий клуб, который готов был приобрести игрока за €8 млн, однако руководство "Спартака" было согласно отпустить Ханни за сумму в размере не менее € 15 млн Ханни перешел в "Спартак" в январе 2018 года из бельгийского "Андерлехта" за €8 млн За красно-белых он забил два мяча и отдал две результативные передачи в 12 играх.