«Спартак» отказался продавать игрока за €8 млн

Московский "Спартак" отклонил предложение турецкого "Бешикташа" по покупке полузащитника Софьяна Ханни, сообщает "Советский спорт".
По информации Le Buteur, алжирский футболист хотел перейти в турецкий клуб, который готов был приобрести игрока за €8 млн, однако руководство "Спартака" было согласно отпустить Ханни за сумму в размере не менее € 15 млн Ханни перешел в "Спартак" в январе 2018 года из бельгийского "Андерлехта" за €8 млн За красно-белых он забил два мяча и отдал две результативные передачи в 12 играх.
Ранее сообщалось, что Ханни хочет обсудить свое будущее с главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой.