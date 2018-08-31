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«Спартак» отказался продавать игрока за €8 млн
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«Спартак» отказался продавать своего футболиста за €8 млн 

Газета.Ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Московский "Спартак" отклонил предложение турецкого "Бешикташа" по покупке полузащитника Софьяна Ханни, сообщает "Советский спорт".
По информации Le Buteur, алжирский футболист хотел перейти в турецкий клуб, который готов был приобрести игрока за €8 млн, однако руководство "Спартака" было согласно отпустить Ханни за сумму в размере не менее € 15 млн  Ханни перешел в "Спартак" в январе 2018 года из бельгийского "Андерлехта" за €8 млн За красно-белых он забил два мяча и отдал две результативные передачи в 12 играх.
Ранее сообщалось, что Ханни хочет обсудить свое будущее с главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой.
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