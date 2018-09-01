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Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
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Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА 

RT на русском 4 часа назад
Перешедший из «Уфы» новобранец московского футбольного клуба ЦСКА Иван Обляков поделился ощущениями от своего трансфера в армейский коллектив.
«Думаю, мне будет не очень сложно влиться в новый коллектив. Там работает тренер, с которым я уже сотрудничал. Также там находятся футболисты, с которыми я играю за молодёжную сборную. С адаптацией проблем не возникнуть не должно», — заявил полузащитник пресс-службе «Уфы».
Он также сказал, что у него остались только положительные эмоции от пребывания в уфимском клубе.
«Я провёл в «Уфе» 2,5 года, и мне зде всё очень нравилось: клуб, руководство, тренерский штаб, врачи. Также хочу поблагодарить болельщиков. «Уфе» желаю побольше побед, почаще радовать зритеей. Надеюсь, что их на трибунах будет столько же, как в игре с «Рейнджерс». Обидно, что мы не прошли дальше в Лиге Европы», — добавил Обляков.
Обляков выступает за «Уфу» с 2016 года. За это время он сыграл за клуб из столицы Башкирии 54 матча и забил четыре мяча.
Ранее ЦСКА объявил о переходе Облякова.
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