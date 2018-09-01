Жребий брошен: что ждет «Зенит» и «Спартак» в Лиге Европы

«Спартак», «Зенит» и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы

31 августа в Монако российские клубы узнали своих соперников по групповой стадии Лиги Европы. «Зенит» встретится с знакомыми по сборам, «Спартак» будет мстить за «Уфу», а «Краснодар» сразится с Квинси Промесом. « Газета.Ru анализирует итоги жеребьевки.

«Зенит» — пока довольно средняя команда», — сказал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак после окончания противостояния с норвежским «Мольде» в квалификации Лиги Европы.

Учитывая, с каким скрипом санкт-петербуржцы проходили оба раунда отбора, слова молодого специалиста выглядят не кокетством, а реальной оценкой положения дел.

В своем первом раунде квалификации Семак решил поротировать состав, и его команда получила четыре безответных мяча в Минске. В Северной столице зенитовцы смогли, уже в основном составе, совершить подвиг, сначала отыгравшись в основное время даже несмотря на удаление Леандро Паредеса , а затем совершив еще один камбэк в дополнительные полчаса (8:1).

Против норвежского «Мольде» в раунде плей-офф о недооценки речи уже не было, но дома в первом матче была одержана натужная волевая победа (3:1), а в гостях «Зенит» опять выглядел крайне неубедительно и сумел сохранить фору не без удачи (1:2).

Уже сыгранные еврокубковые матчи нынешнего сезона обозначили две главных проблемы «Зенита», которые к тому же пересекаются: слабая игра на выезде и потеря ударной мощи в отсутствие Артема Дзюбы.

Нападающий преобразился на домашнем чемпионате мира и на этой волне продолжает разрывать и на старте клубного сезона, но он не сможет играть без замен на три фронта (еще ведь будет Кубок России) без пауз на отдых.

Команде Семака пока еще очень не хватает баланса, хотя в целом проблемы тут нет: тренер только приступил к работе с клубом, в группу ЛЕ его подопечные вышли, а в РПЛ после пяти матчей не потеряли ни одного очка.

Но все это не отменяет того факта, что из своей группы «Зенит» выходить обязан. Здесь санкт-петербуржцы получили и достаточно удобных соперников, и похожий на оптимальный календарь.

Начинать сине-бело-голубые будут против датского «Копенгагена» и пражской «Славии», с которым уже в 2018 году, правда, под руководством Роберто Манчини , встречались на зимних сборах. Интересно, что каждому из этих соперников питерцы отгрузили по пять мячей, лишь однажды пропустив от чехов.

Конечно, с тех пор изменилось многое, а официальные встречи совсем другая история, нежели товарищеские поединки в межсезонье, но вряд ли поменялся общий расклад сил. «Зенит» будет безусловным фаворитом в противостоянии с этими командами и обязан обгонять их в таблице, пробиваясь в плей-офф.

На экваторе группового этапа команде Семака предстоит дважды сразиться с французским «Бордо». От громкого имени жирондинцев сейчас практически ничего не осталось. Клуб находится в кризисе, никак не может запустить перестройку и не нашел замену проданному летом в «Барселону» звездному вингеру Малкому.

«Зенит» был посеян при жеребьевке в первой корзине, и в группе С выглядит сильнейшей командой, но проблема в том, что для реализации своего потенциала команде придется приложить немало усилий, и это, вполне вероятно, отразится на выступлении во внутреннем первенстве.

Но в любом случае, невыход в весеннюю часть еврокубков будет для «Зенита» абсолютным провалом.

Московский «Спартак» в еврокубках — это такая же боль болельщиков, как до недавнего времени было выступление команды в национальном чемпионате. Красно-белые давно не показывали в Европе по-настоящему хороших результатов, выдавая яркие матчи эпизодически.

В связи с этим абсолютно любой жребий представлял для команды Массимо Карреры угрозу и становился ребусом, который предстоит кропотливо и ответственно разгадывать.

«Спартак» был посеян в третьей корзине, а потому квартет G, в котором помимо него представлены испанский «Вильярреал», столичный австрийский «Рапид» и шотландский «Рейнджерс», можно счесть вполне приемлемым вариантом.

Прямо перед закрытием трансферного окна самый титулованный клуб страны лишился главной звезды и лучшего бомбардира последних лет голландца Квинси Промеса, не успев никого купить взамен.

Теперь Каррере предстоит в срочном порядке перестраивать игру команды, ранее очень завязанной на действия Квинси, причем делать это предстоит за счет внутренних ресурсов.

У «Спартака» достаточно глубокий состав, и итальянский тренер может рассчитывать на Ивелина Попова с Софьяном Ханни или же перевести на левый фланг новичка Александра Ташаева . А может быть, Каррера и вовсе достанет из рукава, как джокера, подзабытого и еще не выходившего в нынешнем сезоне Педро Рошу

В любом случае соперники не выглядят для «Спартака» непроходимыми. Конечно, «Вильярреал» выделяется на фоне остальных в этом квартете, но «желтой подводной лодке» не хватает стабильности, к тому же она лишилась ушедшего в «Милан» Саму Кастильехо, игравшего важную роль в построении игры.

Ну а венский «Рапид» и «Рейнджерс» — это просто добротные команды, не хватающие звезд с неба. Они точно не должны быть страшны спартаковцам. Те же шотландцы не пустили в Лигу Европы «Уфу», но сделали это со скрипом, а ведь башкирский клуб не ровня красно-белым.

Достаточно удобен и календарь «Спартака». Начинать турнир предстоит поединком с «Рапидом», и если в нем будет достигнута победа, даже гипотетическое поражение от «Вильярреала» во втором туре не будет критичным. Ну а спаренные поединки с «Рейнджерс» — возможность решить большую часть вопросов по выходу в плей-офф досрочно.

Пожалуй, самая интересная и точно самая сложная группа досталась третьему российскому участнику Лиги Европы — «Краснодару».

Конечно, безоговорочным ее фаворитом будет испанская «Севилья». Самая успешная команда в истории Лиги Европы возвращается в нее впервые после трех подряд выигранных при Унаи Эмери трофеев.

И вместе с андалуссцами теперь на пути «быков» встанет их старый знакомый, не раз огорчавший команду в РПЛ в составе «Спартака» Квинси Промес.

Даже в нынешнем сезоне победный гол красно-белые забили в концовке драматичного матча в Краснодаре после подачи голландского вингера с углового.

Впрочем, с Промесом или нет, а «Севилья» выглядит командой, которая вряд ли по зубам (по крайней мере в турнирном плане на дистанции) подопечным Мурада Мусаева

Задачей черно-зеленых будет опередить двух других соперников по группе, а они тоже выглядят достаточно опасными.

Бельгийский «Стандард» — это признанная кузница кадров, где традиционно собираются молодые и техничные футболисты, играющие в яркий футбол и периодически обгоняющие в национальном чемпионате не только «Генк» с «Гентом», но и «Андерлехт» с «Брюгге».

Турецкий «Акхисарспор» — команда скромная, еврокубковыми баталиями не избалованная. Она примечательна тем, что имеет точно такие же, как у «Краснодара», цвета и украинского форварда Евгения Селезнева , поигравшего в России за «Кубань».

А еще «Акхисарспор» выиграл в прошлом сезоне Кубок Турции, в полуфинале одолев в драматичном поединке «Галатасарай» (3:2), а в финале разбив другого гранда — «Бешикташ» (2:1). Уже в нынешнем сезоне «Галатасарай» пал еще раз, отдав выскочкам и Суперкубок страны. В основное время чемпион все-таки смог ответить на быстрый гол Селезнева, но все равно уступил в серии одиннадцатиметровых.

Такая группа в период, когда «быки» ищут себя после трансфера своей главной звезды и бомбардира Федора Смолова в «Локомотив», обещает «Краснодару» массу проблем не только в еврокубках, но и на внутренней арене.

Пожалуй, именно у команды Мусаева меньше всего шансов среди российских команд в Лиге Европы дожить до еврокубковой весны.