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Смолову вновь не повезло
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«Локомотив» лишился Смолова и проиграл 

Lenta.ru + ещё 15 1 час назад
Фото: ТАСС
«Локомотив» проиграл в гостевом матче против «Краснодара» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча проходила в Краснодаре. Первыми счет открыли гости. Португалец Мануэл Фернандеш реализовал пенальти на 33-й минуте. Хозяева вскоре ответили. Голом на 39-й минуте отметился бразилец Вандерсон. Победный гол в добавленное время забил Магомед-Шапи Сулейманов.
Нападающему сборной России Федору Смолову, сменившим этим летом «Краснодар» на «Локомотив», не удалось доиграть матч. Нападающий получил травму и был заменен на 57-й минуте встречи.
26 августа в матче пятого тура РПЛ гол Смолова принес «Локомотиву» победу над «Анжи». Мяч стал дебютным для нападающего в новом клубе.
9 августа стало известно о переходе Смолова из «Краснодара» в «Локомотив». Выступая в составе «Краснодар»а форвард дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России.
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