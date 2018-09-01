Смолову вновь не повезло

«Локомотив» лишился Смолова и проиграл

«Локомотив» проиграл в гостевом матче против «Краснодара» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Сообщает корреспондент «Ленты.ру»

Встреча проходила в Краснодаре. Первыми счет открыли гости. Португалец Мануэл Фернандеш реализовал пенальти на 33-й минуте. Хозяева вскоре ответили. Голом на 39-й минуте отметился бразилец Вандерсон. Победный гол в добавленное время забил Магомед-Шапи Сулейманов

Нападающему сборной России Федору Смолову , сменившим этим летом «Краснодар» на «Локомотив», не удалось доиграть матч. Нападающий получил травму и был заменен на 57-й минуте встречи.

26 августа в матче пятого тура РПЛ гол Смолова принес «Локомотиву» победу над «Анжи». Мяч стал дебютным для нападающего в новом клубе.

9 августа стало известно о переходе Смолова из «Краснодара» в «Локомотив». Выступая в составе «Краснодар»а форвард дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России.