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«Ливерпуль» обыграл «Лестер»
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«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в чемпионате Англии, обыграв «Лестер» 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Фото: AP/Rui Vieira
"Ливерпуль" одержал победу над "Лестером" со счетом 2:1 в гостевом матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Садио Мане (10-я минута) и Роберто Фирмино (45), у гостей отличился Рашид Геззал (63), который свой гол забил после ошибки вратаря "Ливерпуля" Алиссона, перешедшего летом из итальянской "Ромы" за €72,5 млн Этот гол стал первым, пропущенным "Ливерпулем" в текущем сезоне. До перехода Кепы Аррисабалаги в "Челси" за €80 млн Алиссон был самым дорогим вратарем в истории.
Для "Ливерпуля" эта победа стала четвертой подряд на старте сезона чемпионата Англии. Также без потерянных очков в премьер-лиге идут "Тоттенхэм", "Челси" и "Уотфорд", которые свои матчи проведут позднее. "Ливерпуль" впервые в премьер-лиге начал сезон с четырех побед кряду.
В турнирной таблице "Ливерпуль" занимает первое место, набрав 12 очков, "Лестер" с шестью очками идет седьмым.
В следующем туре "Ливерпуль" в гостях сыграет с "Тоттенхэмом", "Лестер" также на выезде встретится с "Борнмутом". Обе встречи пройдут 15 сентября — после перерыва на матчи национальных сборных.
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