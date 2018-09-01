«Ливерпуль» обыграл «Лестер»

«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в чемпионате Англии, обыграв «Лестер»

"Ливерпуль" одержал победу над "Лестером" со счетом 2:1 в гостевом матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Садио Мане (10-я минута) и Роберто Фирмино (45), у гостей отличился Рашид Геззал (63), который свой гол забил после ошибки вратаря "Ливерпуля" Алиссона, перешедшего летом из итальянской "Ромы" за €72,5 млн Этот гол стал первым, пропущенным "Ливерпулем" в текущем сезоне. До перехода Кепы Аррисабалаги в "Челси" за €80 млн Алиссон был самым дорогим вратарем в истории.

Для "Ливерпуля" эта победа стала четвертой подряд на старте сезона чемпионата Англии. Также без потерянных очков в премьер-лиге идут "Тоттенхэм", "Челси" и "Уотфорд", которые свои матчи проведут позднее. "Ливерпуль" впервые в премьер-лиге начал сезон с четырех побед кряду.

В турнирной таблице "Ливерпуль" занимает первое место, набрав 12 очков, "Лестер" с шестью очками идет седьмым.

В следующем туре "Ливерпуль" в гостях сыграет с "Тоттенхэмом", "Лестер" также на выезде встретится с "Борнмутом". Обе встречи пройдут 15 сентября — после перерыва на матчи национальных сборных.