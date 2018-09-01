Знойная подружка звезды футбола обескуражила соцсети

Прошедшее лето подарило нам немало сюрпризов. Например, самым дорогим игроком мира вместо Криштиану Роналду стал Килиан Мбаппе. Молодой француз не только превосходно провёл сезон в «ПСЖ», но и помог сборной Франции выиграть чемпионат мира. За успехами игрока следила его спутница — Алисия Эйлис.
Триумф возлюбленного она встретила в России. Друзья, не заметили эту красавицу у отечественных стадионов?
Алисия — модель. Хоть база подписчиков у девушки меньше, чем у Мбаппе, на неё всё же любуются сотни тысяч людей.
Именно поэтому от её публикаций порой сложно оторвать взгляд.
Как и Килиану, Алисии не чужд здоровый образ жизни. На берегу моря и спортом заниматься приятнее.
Впрочем, девушка любит и спорт высоких достижений. Хоть «Ролан Гаррос» она посетила и как зритель, ракетка в её руках всё же оказалась.
Алисию регулярно можно встретить и на главном стадионе Парижа. Возможно, именно благодаря её поддержке Мбаппе так «тащит».
О том, что девушка живёт в столице Франции, буквально кричит её профиль.
Впрочем, барышня любит выбираться и к морскому побережью.
Надеемся, Алисия и дальше продолжит заряжать позитивом как нас, так и Килиана Мбаппе.