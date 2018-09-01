Знойная подружка звезды футбола обескуражила соцсети

Красота дня. Подруга Киллиана Мбаппе

Криштиану Роналду стал Килиан Мбаппе . Молодой француз не только превосходно провёл сезон в «ПСЖ», но и помог сборной Франции выиграть чемпионат мира. За успехами игрока следила его спутница — Алисия Эйлис. Прошедшее лето подарило нам немало сюрпризов. Например, самым дорогим игроком мира вместостал. Молодой француз не только превосходно провёл сезон в «ПСЖ», но и помог сборной Франции выиграть чемпионат мира. За успехами игрока следила его спутница — Алисия Эйлис.

A post shared by Alicia Aylies (@aliciaayliesoff) on Jul 1, 2018 at 12:28pm PDT

Триумф возлюбленного она встретила в России. Друзья, не заметили эту красавицу у отечественных стадионов?

A post shared by Alicia Aylies (@aliciaayliesoff) on Aug 30, 2018 at 1:02pm PDT

Алисия — модель. Хоть база подписчиков у девушки меньше, чем у Мбаппе, на неё всё же любуются сотни тысяч людей.

A post shared by Alicia Aylies (@aliciaayliesoff) on Dec 16, 2017 at 3:30pm PST

Именно поэтому от её публикаций порой сложно оторвать взгляд.

A post shared by Alicia Aylies (@aliciaayliesoff) on Aug 23, 2018 at 11:40am PDT

Как и Килиану, Алисии не чужд здоровый образ жизни. На берегу моря и спортом заниматься приятнее.

A post shared by Alicia Aylies (@aliciaayliesoff) on Jun 6, 2018 at 12:07pm PDT

Впрочем, девушка любит и спорт высоких достижений. Хоть « Ролан Гаррос » она посетила и как зритель, ракетка в её руках всё же оказалась.

A post shared by Alicia Aylies (@aliciaayliesoff) on May 9, 2018 at 12:42pm PDT

Алисию регулярно можно встретить и на главном стадионе Парижа. Возможно, именно благодаря её поддержке Мбаппе так «тащит».

A post shared by Alicia Aylies (@aliciaayliesoff) on Mar 4, 2018 at 12:06pm PST

О том, что девушка живёт в столице Франции, буквально кричит её профиль.

A post shared by Alicia Aylies (@aliciaayliesoff) on Apr 17, 2018 at 1:19pm PDT

Впрочем, барышня любит выбираться и к морскому побережью.

A post shared by Alicia Aylies (@aliciaayliesoff) on Apr 10, 2018 at 1:00pm PDT

Надеемся, Алисия и дальше продолжит заряжать позитивом как нас, так и Килиана Мбаппе.