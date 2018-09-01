Тренер «Урала» о разгроме от ЦСКА: так играть нельзя

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Наставник екатеринбургского "Урала" Дмитрий Парфенов прокомментировал гостевой разгром от ЦСКА (0:4) в матче шестого тура Российской премьер-лиги, сообщает Sport24. "Игра непростая. Допускали очень простые ошибки в комфортной ситуации для соперника. Так нельзя играть… Проиграли много единоборств, на что уже акцентировали внимание ранее. Могли перевернуть ситуацию, когда назначили пенальти, вернуться в игру, но не вернулись. Могли перевернуть ситуацию. Только наша вина. Надолго ли выбыл Кулаков? Пока у нас идет разговор с медицинским штабом", — заявил главный тренер уральцев. Ранее ЦСКА с помощью хет-трика Чалова разгромил "Урал".