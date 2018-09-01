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«Челси» обыграл «Борнмут»
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«Челси» обыграл «Борнмут» в четвёртом туре АПЛ 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Лондонский «Челси» одержал победу над «Борнмутом» в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча, прошедшая на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Победу «аристократам» принесли голы Педро и Эдена Азара.
В пятом туре «Челси» в Лондоне сыграет с «Кардифф Сити», а Борнут на своём поле пример «Лестер Сити».
В других матчах игрового дня «Брайтон энд Хоув Альбион» в родных стенах сыграл вничью с «Фулхэмом» (2:2), «Саутгемптон» на выезде победил «Кристал Пэлас» (2:0), «Вэст Хэм Юнайтед» на своём поле проиграл «Вулверхэмптону» (0:1), а «Эвертон» в Ливерпуле не смог обыграть «Хаддерсфилд Таун» (1:1).
Ранее сообщалось, что Джеймс Милнер сравнялся с Дэвидом Бекхэмом по количеству голевых передач в АПЛ.
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