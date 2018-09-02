Криштиану Роналду снова не забил 

Чемпион Италии "Ювентус" выиграл третий матч в стартовавшем чемпионате Италии. Туринцы победили в гостях вернувшуюся в Серию А "Парму" 2:1. Однако звездный новичок "Юве" Криштиану Роналду снова не смог отличиться.
Мяч в составе победителей забили Марио Манджукич и Блез Матуиди, чей гол оказался победным. Криштиану Роналду провел на поле 90 минут, но снова не смог забить за новую команду.
Бывший клуб португальца мадридский "Реал" разгромил в третьем туре чемпионата Испании "Леганес" с результатом 4:1. У соперников ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов голы провели Гарет Бэйл, Карим Бензема (дважды) и Серхио Рамос с пенальти.