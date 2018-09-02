Роналду опозорился при попытке повторить свой трюк

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче 3-го тура чемпионата Италии против "Пармы" (2:1) пытался повторить свой знаменитый гол "ножницами", сообщает "Советский спорт".
Ronaldo *just* mistimes the scissor kick pic.twitter.com/CPs8FbZKNz— Para (@Paracelsus) September 1, 2018
При счете 2:1 в пользу туринского клуба португалец получил мяч на границе штрафной соперника, развернулся и попытался пробить через себя, однако не смог укоротить снаряд и повалился на газон, чем только рассмешил публику.
Видео эпизода опубликовано в твиттере пользователя @Paracelsus.
33-летний форвард за три матча чемпионата Италии отметился одной голевой передачей.
Ранее сообщалось, что в "Ювентусе" рассказали о психологическом состоянии Роналду.