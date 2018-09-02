Ещё
Роналду опозорился при попытке повторить свой трюк
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роналду опозорился при попытке повторить знаменитый гол «ножницами» 

Газета.Ru + ещё 3 11 часов назад
Фото: Antonio Calanni/AP
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче 3-го тура чемпионата Италии против "Пармы" (2:1) пытался повторить свой знаменитый гол "ножницами", сообщает "Советский спорт".
При счете 2:1 в пользу туринского клуба португалец получил мяч на границе штрафной соперника, развернулся и попытался пробить через себя, однако не смог укоротить снаряд и повалился на газон, чем только рассмешил публику.
Видео эпизода опубликовано в твиттере пользователя @Paracelsus.
33-летний форвард за три матча чемпионата Италии отметился одной голевой передачей.
Ранее сообщалось, что в "Ювентусе" рассказали о психологическом состоянии Роналду.
Газета.Ru: последние новости
Наставник "Витесса" Слуцкий рассказал, почему качается в кресле во время матчей Черчесов считает, что в спорте не бывает подвигов Путин поздравил Черчесова с 55-летием
Комментарии9
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слуцкий дал неожиданное объяснение своему раскачиванию3
МОК простила немцу допинг и пожелала здоровья
От Медведевой «сбежал» тренер21
Черчесов призвал не ждать чуда от сборной16
«С такими бедрами она нам не нужна»8
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:36
Жребий брошен: что ждет «Зенит» и «Спартак» в Лиге Европы
Футбол Статьи
06:47
Почему Домрачева уехала из России
Биатлон
02:37
«Ненавижу играть против нее»
Теннис Статьи
04:28
«Мог быть провал»: что делает учениц Тутберидзе особенными
Фигурное катание Статьи
00:37
От Медведевой «сбежал» тренер
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение