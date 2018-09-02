Роналду опозорился при попытке повторить свой трюк

Роналду опозорился при попытке повторить знаменитый гол «ножницами»

При счете 2:1 в пользу туринского клуба португалец получил мяч на границе штрафной соперника, развернулся и попытался пробить через себя, однако не смог укоротить снаряд и повалился на газон, чем только рассмешил публику.

Видео эпизода опубликовано в твиттере пользователя @Paracelsus.

33-летний форвард за три матча чемпионата Италии отметился одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что в "Ювентусе" рассказали о психологическом состоянии Роналду.