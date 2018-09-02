Путин поздравил Черчесова с днём рождения

«Уважаемый Станислав Саламович! Поздравляю Вас с 55-летием», — приводятся слова из поздравительной телеграммы на сайте президента России.

Путин заявил, что Черчесов посвятил всего себя футболу и как игрок, и как тренер. Президент отметил вклад тренера в успех сборной России на домашнем чемпионате мира.

«Уверен, под вашим руководством сборная России продолжит развиваться, добиваться успехов и радовать миллионы преданных болельщиков», — добавил Путин.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал свои действия на домашнем ЧМ-2018, где национальная команда дошла до 1/4 финала.