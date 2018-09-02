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Путин поздравил Черчесова с днём рождения
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Путин поздравил Черчесова с днём рождения 

RT на русском + ещё 19 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Президент России Владимир Путин поздравил главного тренера сборной страны по футболу Станислава Черчесова с 55-м днём рождения.
«Уважаемый Станислав Саламович! Поздравляю Вас с 55-летием», — приводятся слова из поздравительной телеграммы на сайте президента России.
Путин заявил, что Черчесов посвятил всего себя футболу и как игрок, и как тренер. Президент отметил вклад тренера в успех сборной России на домашнем чемпионате мира.
«Уверен, под вашим руководством сборная России продолжит развиваться, добиваться успехов и радовать миллионы преданных болельщиков», — добавил Путин.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал свои действия на домашнем ЧМ-2018, где национальная команда дошла до 1/4 финала.
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