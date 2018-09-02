Неймар высмеял назвавших его «плаксой» фанатов

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар необычно отпраздновал забитый мяч в матче 4-го тура чемпионата Франции против "Нима", сообщает "Советский спорт"

Болельщики "Нима" на трибуне за воротам вывесили баннер с надписью о том, что бразилец является "плаксой", намекая на симуляции игрока. В ответ на это форвард забил мяч и побежал праздновать к адресованному ему полотну, претворившись плачущим.

Фанаты освистали бразильца за эту выходку.

Neymar scored and immediately ran over to celebrate in front of a banner calling him a "cry baby. " pic.twitter.com/PIgjcFFPHt— ESPN FC (@ESPNFC) 1 сентября 2018 г. Видео эпизода опубликовано в официальном твиттер-аккаунте ESPN FC.

Ранее сообщалось, что Неймар осчастливил до слез выбежавшего на поле ребенка.