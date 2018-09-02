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Неймар высмеял назвавших его «плаксой» фанатов
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Неймар высмеял назвавших его «плаксой» фанатов 

Газета.Ru + ещё 1 11 часов назад
Фото: Reuters
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар необычно отпраздновал забитый мяч в матче 4-го тура чемпионата Франции против "Нима", сообщает "Советский спорт".
Болельщики "Нима" на трибуне за воротам вывесили баннер с надписью о том, что бразилец является "плаксой", намекая на симуляции игрока. В ответ на это форвард забил мяч и побежал праздновать к адресованному ему полотну, претворившись плачущим.
Фанаты освистали бразильца за эту выходку.
Видео эпизода опубликовано в официальном твиттер-аккаунте ESPN FC.
Ранее сообщалось, что Неймар осчастливил до слез выбежавшего на поле ребенка.
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