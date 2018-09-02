«Шансы „Зенита“ и „Спартака“ равны»

Бояринцев о дерби двух столиц, уходе Промеса и тактических секретах Семака

«Первые туры без Промеса пройдут тяжело»

— «Спартак» накануне матча с «Зенитом» лишился Квинси Промеса. Насколько сильно это может повлиять на команду психологически, ведь коллектив покинул ярко выраженный лидер?

— Во-первых, скажу, что Промес принял правильное решение. Настал момент сделать качественный шаг вперёд. Допускаю, что в последнее время у него пропала необходимая мотивация, так что его продажа напротив может пойти команде на пользу. В целом, рутинная ситуация для футбола. Игроки и тренеры приходят и уходят, и это не повод для слезливых прощаний и печальных проводов.

— Вы сказали, что Промес мог потерять мотивацию. На ваш взгляд, ему было уже неинтересно выступать в РПЛ?

— Не совсем так. Скорее наша лига настолько адаптировалась к Квинси, что стиль его игры изучили досконально. Да, в последнее время он смотрелся не столь ярко, но думаю, что это связанно именно с вышеназванными факторами.

— Сам Массимо Каррера признался, решить проблему ухода Промеса будет очень сложно. Вы видите, кто сразу и безболезненно может заменить голландца?

— Быстро восполнить потерю такого лидера в атаке сложно. Но отрадно, что Каррера активно доверяет молодым футболистам. Может, дождёмся кого-нибудь свеженького. Но, безусловно, должно пройти время. Первые туры без Промеса будут тяжёлыми, но позже лидер найдётся.

— Повысит ли это мотивацию Александра Ташаева, Сафьяна Ханни и Александра Ломовицкого? Ведь у них появился шанс показать себя.

— Теперь уж точно! Но каждому из них надо помнить, что «Спартак» это всегда команда с амбициями и требованиями, и шанс проявить себя может быть только один.

— Эксперты и болельщики до сих пор обсуждают грубую ошибку молодого вратаря красно-белых Александра Максименко в матче с «Динамо». Насколько тяжело голкиперу будет во время не самого простого выезда в Санкт-Петербург?

— Максименко нужно доверие и очень радостно видеть, что Александр получил карт-бланш от тренерского штаба. Кроме того, характер закаляется именно в таких сложных сражениях. Искренне желаю, чтобы у этого парня всё сложилось. Он перспективен, к тому же, за его спиной опытный Артём Ребров , от которого он всегда может получить совет и помощь. Однако я уверен, Максименко не дрогнет в Питере.

— Рискнёт ли Каррера начать игру с двумя нападающими, учитывая тот факт, что для сине-бело-голубых эта игра станет третьей за последние семь дней.

— Чтобы сразу обозначить своё преимущество? Сложно сказать. «Зенит» действительно играет в плотном графике и очень многое будет зависеть от тренерских решений. Безусловно, Каррера учитывает это, и я не сильно удивлюсь, если «Спартак» начнёт активно. С другой стороны, и Сергею Семаку есть что ответить. Ведь в плане ротации и глубины состава у сине-бело-голубых явное преимущество перед гостями.

«Не считаю, что Дзюба делает что-то особенное»

— Насколько уход Квинси Промеса осложнил подготовку невской команды к дерби двух столиц, ведь теперь Семак не знает, какую игру ему предложит Массимо Каррера?

— Ни один тренер не готовится к матчу с расчётом на одного игрока в стане оппонентов. У «Зенита» своя игра и она не изменится от того, с Промесом прилетит «Спартак» или без него. Обе команды будут отталкиваться от своих сильных качеств, а не от того, что происходит внутри соперничающего коллектива.

— Отсутствие Артёма Дзюбы в ответном матче в «Мольде» — это попытка Сергея Семака приберечь форварда на матч со «Спартаком»?

— Очевидно, да. Такие матчи как «Зенит» — «Спартак» — это не просто футбол, а настоящая тренерская дуэль. Подготовка к этому противостоянию началась не вчера, а стартовала задолго до назначенной даты. Так что тут дело не только в Дзюбе. Думаю, что Семак может удивить появлением некоторых фамилий в основном составе.

— Не секрет, что для Артёма Дзюбы именно матчи с красно-белыми являются принципиальными и особенными. Ждёте от форварда сюрпризов на «Крестовском»?

— Если честно, не считаю, что Дзюба делает что-то особенное в последнее время. Да, он много забивает, но ведь это его работа.

— Как вам тандем Дзюбы и Заболотного?

— Антону не просто. Сейчас многое зависит от него и от того, как он будет выходить из сложившейся ситуации. Он может либо «зависнуть» в ней, либо начать забивать и выправить своё положение. Но конкурировать с Дзюбой ему сложно.

— Эксперты и болельщики считают «Зенит» и «Спартак» главными конкурентами в борьбе за чемпионство. На данный момент видите команду, которая способна ввязаться в эту схватку?

— Слишком рано все начали делить медали между Москвой и Санкт-Петербургом. Сезон долгий, оба клуба скоро вступят в борьбу за плей-офф Лиги Европы, так что начнут терять и концентрацию, и очки. Вот увидите, уже к зимнему перерыву плотность таблицы будет очень высокой. А если говорить конкретно об этой встрече, шансы абсолютно равные.

— Согласны с тем, что футбольное противостояние двух столиц вышло на первый план в России и отчасти сместило в тень даже дерби «Спартака» с ЦСКА?

— Пожалуй, да, хотя десять лет назад передовыми для красно-белых были встречи с ЦСКА и «Динамо». По качеству футбола встреча «Спартака» и «Зенита» сейчас интереснее, чем другие принципиальные матчи, да и ажиотажа прибавилось. Так что можно смело назвать дерби двух столиц главным противостоянием российского футбола. Думаю, это заслуга сине-бело-голубых, которые значительно прибавили в своей игре и рейтинге УЕФА

— А лично для вас «Зенит» был принципиальным соперником?

— Да, я помню все матчи против Санкт-Петербурга. Были и удачные сезоны, и сложные, но воспоминаю только приятные. Знаете, сложно забыть игры при полных трибунах «Лужников» и «Петровского».