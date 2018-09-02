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«Кардифф» и «Арсенал» определились со стартовыми составами
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«Кардифф Сити» и «Арсенал» объявили стартовые составы 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Газета.Ru
"Кардифф" Сити" и лондонский "Арсенал" объявили стартовые составы на матч четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
"Кардифф Сити": Нил Этеридж, Бруно Экеле Манга, Джо Беннетт, Шон Моррисон, Сулейман Бамба, Виктор Камараса, Гарри Артер, Джо Раллс, Бобби Рид, Дэвид Хойлетт, Дэниэл Уорд.
"Арсенал": Петр Чех, Эктор Бельерин, Начо Монреаль, Шкодран Мустафи, Сократис Папастатопулос, Гранит Джака, Аарон Рэмси, Маттео Гюэндузи, Месут Озил, Александр Ляказетт, Пьер-Эмерик Обамейянг.
Ранее главный тренер "Арсенала" Эмери рассказал о важности Озила для команды.
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