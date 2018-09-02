Кадыров задумался о новом тренере для «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов может лишиться своего поста. Руководство грозненского клуба недовольно результатами команды на старте сезона.

По данным телеграм-канал «Мутко против», «Ахмат» ведет переговоры с Рашидом Рахимовым . Этот специалист уже работал в Грозном, возглавляя команду с 2013 по 2017 годы.

В пяти проведенных матчах «Ахмат» одержал только одну победу и занимает в турнирной таблице 13-е место. 2 сентября на своем поле грозненцы примут «Уфу». Игра начнется в 21:30 по московскому времени.