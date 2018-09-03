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Тренер «Ахмата» ушел в отставку
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Тренер «Ахмата» ушел в отставку после победы над «Уфой» 

Газета.Ru + ещё 17 1 час назад
Фото: ТАСС
Игорь Ледяхов объявил об отставке с поста главного тренера грозненского "Ахмата", заявив об этом во время пресс-конференции после матча шестого тура Российской премьер-лиги против "Уфы" (2:1), пишет "Советский спорт".
"У меня к вам буквально два слова. Я принял решение подать в отставку, и думаю, что эту отставку примут. Все, добавить нечего. При случае поговорим дальше", — сказал Ледяхов журналистам.
Ледяхов возглавил "Ахмат" в это межсезонье. Под руководством российского специалиста футболисты из Чечни провели шесть матчей в РПЛ, набрав семь очков.
В следующем туре грозненцы встретятся в Москве со "Спартаком". Имя нового главного тренера "Ахмата" пока не называется.
Сообщается, что руководство "Ахмата" приняло отставку главного тренера футбольного клуба Игоря Ледяхова, и в настоящее время есть несколько кандидатур на освободившуюся должность, заявил глава Чечни, почетный президент клуба Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
"Матч с "Уфой" стал последним для Игоря Ледяхова в должности главного тренера нашей команды. Он по своей инициативе подал в отставку. Она была принята руководством клуба. В данный момент рассматриваем несколько вариантов приглашения специалиста на должность главного тренера. Думаю, что этот вопрос будет решен без особой задержки", — написал Кадыров.
Ранее сообщалось, что полузащитник грозненского "Ахмата" Габриэль Торже перешел в турецкий "Сивасспор".
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