«Витесс» Слуцкого дома разгромно уступил «Аяксу»

В матче 4-го тура голландской Эредивизи "Витесс" из Арнема, который тренирует Леонид Слуцкий, дома разгромно уступил амстердамскому "Аяксу".

"Витесс" — "Аякс" — 0:4 Голы: Зиеш, 3 — 0:1, Хунтелаар, 7 — 0:2, Тадич, 19 — 0:3, Хунтелаар, 58 — 0:4.

"Витесс": Эдуардо, Караваев, Ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Бюттнер, Беро (Эдегор, 46), Сереро, Фор (Брунс, 85), Беренс, Матаваж (Дарфалу, 78), Линссен.

"Аякс": Онана, Мазрауи, де Лигт, Блинд (Эйтинг, 65), Тальяфико, Шоне, Нерес (Ван де Бек, 60), де Йонг (Вобер, 70), Зиеш, Хунтелаар, Тадич.