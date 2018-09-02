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Сёмин рассказал о сроках восстановления Смолова
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Сёмин рассказал о сроках восстановления Смолова 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов был заменен в матче шестого тура чемпионата России против «Краснодара» (1:2) из-за ушиба коленного сустава. Об этом рассказал наставник «красно-зеленых» Юрий Сёмин.
«Смолову сделали МРТ, подтвердился предварительный диагноз — ушиб коленного сустава. Пока сложно назвать сроки восстановления, но мы рассчитываем, что он вернется в состав к возобновлению чемпионата», — приводит слова Сёмина ТАСС.
Российская премьер-лига вернется после перерыва на матчи национальных сборных 14 сентября. В седьмом туре «Локомотив» сыграет с «Динамо».
В августе Смолов перешел в «Локомотив» из «Краснодара». Сумма трансфера составила €9 млн Фёдор провел за новый клуб четыре матча и забил один мяч.
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